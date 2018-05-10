Канадец создал робота-повара из конструктора Lego (видео)

YouTube-блогер под ником The Brick Wall показал свое новое изобретение — робота, который готовит завтраки. Как и другие творения блогера, эта машина полностью создана из конструктора Lego.

Конструктор состоит из двух машин, которые способны поджарить яичницу или омлет с беконом и выложить готовое блюдо на тарелку. Изобретение, по словам его создателя, еще нуждается в доработке: оно работает очень медленно, и ему нужна помощь человека в приготовлении ингредиентов и координации действий. Но уже сейчас это можно считать очень удачной разработкой. Смотрите сами.