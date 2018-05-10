Канадец создал робота-повара из конструктора Lego (видео)
Для изобретателя робот стал очень трудным проектом, но оно того стоило.
Для изобретателя робот стал очень трудным проектом, но оно того стоило.
По словам инженера,
Конструктор состоит из двух машин, которые способны поджарить яичницу или омлет с беконом и выложить готовое блюдо на тарелку. Изобретение, по словам его создателя, еще нуждается в доработке: оно работает очень медленно, и ему нужна помощь человека в приготовлении ингредиентов и координации действий. Но уже сейчас это можно считать очень удачной разработкой. Смотрите сами.