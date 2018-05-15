Открытие Крымского моста: торжественная церемония (видеотрансляция)
В Крыму началась церемония открытия Крымского моста. В мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин.
В Крыму началась церемония открытия Крымского моста. В мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин.
В эти минуты проходит официальное открытие автомобильной части Крымского моста. Регулярное движение легкового и общественного транспорта запустят с обеих сторон завтра, 16 мая, в 05:30 мск. Первыми по мосту проедут местные жители: крымчане и кубанцы. Телеканал «Россия 24» ведет прямую трансляцию торжественной церемонии.
А пока почетное право открыть автодорожную часть моста получили мостостроители из разных регионов России: над Керченским проливом проедет колонна строительной техники, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Самый длинный автомобильный мост в Европе строили рекордные 27 месяцев и сегодня сдали досрочно.
19-километровая переправа начинается на Таманском полуострове, проходит через остров Тузла и соединяет Кубанский и Крымский берега Керченского пролива.