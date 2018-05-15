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13:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Открытие Крымского моста: торжественная церемония (видеотрансляция)

В Крыму началась церемония открытия Крымского моста. В мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин.

В эти минуты проходит официальное открытие автомобильной части Крымского моста. Регулярное движение легкового и общественного транспорта запустят с обеих сторон завтра, 16 мая, в 05:30 мск. Первыми по мосту проедут местные жители: крымчане и кубанцы. Телеканал «Россия 24» ведет прямую трансляцию торжественной церемонии.

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А пока почетное право открыть автодорожную часть моста получили мостостроители из разных регионов России: над Керченским проливом проедет колонна строительной техники, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Самый длинный автомобильный мост в Европе строили рекордные 27 месяцев и сегодня сдали досрочно.

19-километровая переправа начинается на Таманском полуострове, проходит через остров Тузла и соединяет Кубанский и Крымский берега Керченского пролива.

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