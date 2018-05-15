Открытие Крымского моста: торжественная церемония (видеотрансляция)

В эти минуты проходит официальное открытие автомобильной части Крымского моста. Регулярное движение легкового и общественного транспорта запустят с обеих сторон завтра, 16 мая, в 05:30 мск. Первыми по мосту проедут местные жители: крымчане и кубанцы. Телеканал «Россия 24» ведет прямую трансляцию торжественной церемонии.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/770995986063?nochat=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А пока почетное право открыть автодорожную часть моста получили мостостроители из разных регионов России: над Керченским проливом проедет колонна строительной техники, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Самый длинный автомобильный мост в Европе строили рекордные 27 месяцев и сегодня сдали досрочно.