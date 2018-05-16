Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Где разваленная под санкциями РФ?!»: Семенченко устроил истерику
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Эммануил Виторган отдыхает в Израиле с новорожденной дочкой
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Проект «Украина» проигран: США решили не тратиться - эксперт
Кремль ответил на предложение Порошенко о встрече
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Ксения Собчак в платье в горох вышла в свет во Франции
Пляжные фото «мужчины мечты» Кэрри Брэдшоу разочаровали фанатов
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киев: «Нас обходит газ и облетают самолеты, а у РФ Крымский мост»
Гордон о скором расколе Украины: Путин был прав
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
18:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Арт-флешмоб. Художники перерисовывают обложки модных журналов (фото)

Настоящая находка для любителей искусства.

Читайте также
Пейзаж с яичницей и картина из грязи: самые необычные арт-инстаграмы

Иллюстраторы Алина Заманова из Украины и Мария Вероника из Великобритании создали Instagram-аккаунт, в котором устраивают флешмобы для художников со всего мира.

Девушки предлагают тему своим подписчикам — чаще всего, это обложка известного глянца или необычный подиумный образ.

Его в свободной форме и своей технике могут попытаться повторить все желающие. Самые интересные работы под хэштегом #theUNIQUEillustration (название арт-проекта) девушки публикуют в основном аккаунте.

Во время загрузки произошла ошибка.Оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Изображение одной и той же обложки может выглядеть совершенно по-разному.

Во время загрузки произошла ошибка.Оригинал
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Бывший муж дочери Кобейна отобрал у нее гитару отца
Для всех ли небо голубое?
В Удмуртии из-за взрывов на полигоне началась эвакуация жителей
Захарова ответила на заявление Госдепа США по Крымскому мосту
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Moody’s оценило сценарий развития антироссийских санкций
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Дома 2» стала ведущей нового шоу про моду и красоту Партнершей Марины Африкантовой по передаче «Стиль за 90 секунд» будет актриса Леля Баранова из сериала «Улица»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь