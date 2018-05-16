Арт-флешмоб. Художники перерисовывают обложки модных журналов (фото)
Настоящая находка для любителей искусства.
Настоящая находка для любителей искусства.
Иллюстраторы Алина Заманова из Украины и Мария Вероника из Великобритании создали
Девушки предлагают тему своим подписчикам — чаще всего, это обложка известного глянца или необычный подиумный образ.
Его в свободной форме и своей технике могут попытаться повторить все желающие. Самые интересные работы под хэштегом #theUNIQUEillustration (название арт-проекта) девушки публикуют в основном аккаунте.
Изображение одной и той же обложки может выглядеть совершенно