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19:51 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Гонконге открыли специализированный отель для сна

Здесь можно спрятаться от работы.

По данным международных организаций, Гонконг является самым светозагрязненным городом на планете. Уровень его ночной освещенности в тысячу раз превышает положенные нормы.

Кроме того, местные жители известны своей трудоголичностью и могут работать практически круглые сутки, поэтому стресс и недосып здесь являются одной из основных проблем. Позаботиться о душевном и физическом здоровье своих сограждан решили создатели капсульного отеля с говорящим названием SLEEEP («Спать»).

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Свой отель владельцы называют «местом для перезарядки», и это соответствует действительности. На площади в 35 квадратных метров размещаются душ, туалет и восемь отделений с комфортной кроватью, одеялом и подушками.

Стены капсулы не пропускают свет и полностью звукоизолированы, так что крепкий сон здесь гарантирован. Бронируя отель онлайн, можно сразу выбрать плотность матраса и постельные принадлежности.

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Расчет здесь идет не на сутки, а на часы и даже минуты.

Самыми популярными пакетами считаются сон длиною в 45 минут (12 долларов) и 2 часа (25 долларов).

Часто люди приходят сюда, чтобы вздремнуть в обеденный перерыв.

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Несмотря на свои маленькие размеры, отель пользуется большой популярностью. Владельцы заведения рассчитывают принимать здесь по несколько тысяч гостей, ведь бронируют капсулы всего лишь на пару часов.

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