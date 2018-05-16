В Гонконге открыли специализированный отель для сна
Здесь можно спрятаться от работы.
Здесь можно спрятаться от работы.
По данным международных организаций, Гонконг является самым светозагрязненным городом на планете. Уровень его ночной освещенности в тысячу раз превышает положенные нормы.
Кроме того, местные жители известны своей трудоголичностью и могут работать практически круглые сутки, поэтому стресс и недосып здесь являются одной из основных проблем. Позаботиться о душевном и физическом здоровье своих сограждан решили создатели капсульного отеля с говорящим названием SLEEEP («Спать»).
Свой отель владельцы называют «местом для перезарядки», и это соответствует действительности. На площади в 35 квадратных метров размещаются душ, туалет и восемь отделений с комфортной кроватью, одеялом и подушками.
Стены капсулы не пропускают свет и полностью звукоизолированы, так что крепкий сон здесь гарантирован. Бронируя отель онлайн, можно сразу выбрать плотность матраса и постельные принадлежности.
Расчет здесь идет не на сутки, а на часы и даже минуты.
Часто люди приходят сюда, чтобы вздремнуть в обеденный перерыв.
Несмотря на свои маленькие размеры, отель пользуется большой популярностью. Владельцы заведения рассчитывают принимать здесь по несколько тысяч гостей, ведь бронируют капсулы всего лишь на пару часов.