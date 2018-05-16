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20:50 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Китаянка с помощью макияжа превратила себя в Мону Лизу (видео)

После нанесения макияжа узнать ее очень сложно.

Популярный блогер из Китая по имени Хе Юхонг прославилась в Сети благодаря своим перевоплощениям. При помощи косметики 26-летняя девушка способна стать буквально кем угодно.

По словам блогера, на каждый образ у нее уходит от четырех до шести часов. И это того стоит.

Так, недавно она сняла видео, на котором с помощью виртуозного макияжа превращается в Мону Лизу, героиню всемирно известного шедевра Леонардо да Винчи. В Китае ролик моментально стал вирусным: его просмотрели более 20 миллионов раз.

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Но девушка решила не останавливаться на достигнутом и позже добилась невероятного сходства с героиней картины того же Да Винчи «Дама с горностаем».

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Картина Да Винчи "Дама с горностаем"
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