Китаянка с помощью макияжа превратила себя в Мону Лизу (видео)

Популярный блогер из Китая по имени Хе Юхонг прославилась в Сети благодаря своим перевоплощениям. При помощи косметики 26-летняя девушка способна стать буквально кем угодно.

По словам блогера, на каждый образ у нее уходит от четырех до шести часов. И это того стоит.

Так, недавно она сняла видео, на котором с помощью виртуозного макияжа превращается в Мону Лизу, героиню всемирно известного шедевра Леонардо да Винчи. В Китае ролик моментально стал вирусным: его просмотрели более 20 миллионов раз.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cuVLA6HC4pM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но девушка решила не останавливаться на достигнутом и позже добилась невероятного сходства с героиней картины того же Да Винчи «Дама с горностаем».