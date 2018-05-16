Китаянка с помощью макияжа превратила себя в Мону Лизу (видео)
После нанесения макияжа узнать ее очень сложно.
После нанесения макияжа узнать ее очень сложно.
Популярный блогер из Китая по имени Хе Юхонг прославилась в Сети благодаря своим перевоплощениям. При помощи косметики 26-летняя девушка способна стать буквально кем угодно.
По словам блогера, на каждый образ у нее уходит от четырех до шести часов. И это того стоит.
Так, недавно она сняла видео, на котором с помощью виртуозного макияжа превращается в Мону Лизу, героиню всемирно известного шедевра Леонардо да Винчи. В Китае ролик моментально стал вирусным: его просмотрели более 20 миллионов раз.
Но девушка решила не останавливаться на достигнутом и позже добилась невероятного сходства с героиней картины того же Да Винчи «Дама с горностаем».