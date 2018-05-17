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20:35 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Попугай-стоматолог вырвал зуб маленькой девочке (видео)

С таким врачом время летит незаметно.

В Сети становится популярным видео, на котором белый попугай вырывает шатающийся зуб у маленькой девочки. У видео уже около 30 тыс. просмотров и 900 комментариев.

Orthodonbirb from r/AnimalsBeingBros

В комментариях пользователи рассказывают истории, как им вырывали зубы. «Мой опыт не такой веселый, было больно и неприятно, а ей повезло со стоматологом. Хотел бы попробовать так в детстве», — пишет пользователь с ником D_Therman.

Кроме того, в комментариях отмечают, что животные — отличная эмоциональная поддержка для ребенка в кабинете врача. В любом случае маленькая пациентка после процедуры выглядит счастливой, а значит попугай-стоматолог справился со своей задачей.

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