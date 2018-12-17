Дайвер снял на видео гигантского морского дьявола
Несмотря на грозное название, эти существа не представляют опасности для человека.
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Несмотря на грозное название, эти существа не представляют опасности для человека.
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