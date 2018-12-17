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14:02 (мск), источник: Mail.ru Новости

Дайвер снял на видео гигантского морского дьявола

Несмотря на грозное название, эти существа не представляют опасности для человека.

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