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16:51 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядят «велосипедные кладбища» в Китае (фото)

Сотни тысяч ненужных велосипедов складируют на парковках и неиспользуемых футбольных полях.

Несколько лет назад Китай охватила веломания, и по всей стране начали появляться десятки компаний велошеринга. Любой житель мог взять напрокат двухколесное транспортное средство, расплатившись с помощью банковской карты, а накатавшись — оставить велосипед в любой точке города.

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Однако предложение очень скоро превысило спрос, и многие компании начали банкротиться. В итоге, в Китае появились сотни тысяч ненужных велосипедов, которые коммунальные службы начали складировать на парковках и даже неиспользуемых футбольных полях.

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Свою лепту в появление кладбищ велосипедов внесла и полиция, которая изымала неправильно припаркованный транспорт и складировала его на штрафстоянках. Компаниям-владельцам было невыгодно выкупать байки назад, а потому их количество лишь продолжало расти.

Сейчас велосвалки можно увидеть в китайских городах Сямэнь, Фучжоу, Шанхай, Хэфэй и Нанкин.

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