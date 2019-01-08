Как выглядят «велосипедные кладбища» в Китае (фото)
Сотни тысяч ненужных велосипедов складируют на парковках и неиспользуемых футбольных полях.
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Сотни тысяч ненужных велосипедов складируют на парковках и неиспользуемых футбольных полях.
Несколько лет назад Китай охватила веломания, и по всей стране начали появляться десятки компаний велошеринга. Любой житель мог взять напрокат двухколесное транспортное средство, расплатившись с помощью банковской карты, а накатавшись — оставить велосипед в любой точке города.
Однако предложение очень скоро превысило спрос, и многие компании начали банкротиться. В итоге, в Китае появились сотни тысяч ненужных велосипедов, которые коммунальные службы начали складировать на парковках и даже неиспользуемых футбольных полях.
Свою лепту в появление кладбищ велосипедов внесла и полиция, которая изымала неправильно припаркованный транспорт и складировала его на штрафстоянках.
Сейчас велосвалки можно увидеть в китайских городах Сямэнь, Фучжоу, Шанхай, Хэфэй и Нанкин.
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