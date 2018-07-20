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15:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как живут современные амазонки в Бразилии (фото)

Город, в котором нет места для мужчин.

Пока одни женщины отстаивают свои права в мире, где правят мужчины, другие уже больше ста лет строят свое собственное матриархальное общество.

Городок Ноива ду Кордейру, который находится в Бразилии — это настоящее женское царство. На территории поселения живут и работают около 600 женщин разного возраста. В основном, тут живет уже не первое поколение современных амазонок, но местные жительницы всегда рады новым людям, а потому поселиться тут может любая новая девушка.

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Ноива ду Кордейру был основан в 1891 году Марией Сеньориньей де Лимой, которую изгнали из родного города за измену мужу, за которого она была выдана против ее воли. После того, как смелая женщина решила начать жизнь с чистого листа и основала свое собственное поселение, ее и пять следующих поколений официально отлучили от католической церкви. Но это ее не сильно расстроило.

Мария основала идеальное женское общество, в котором отсутствует соперничество, ревность и дух превосходства. Все члены коммуны считают себя одной семьей (и на самом деле, спустя несколько поколений, таковой уже являются). Женщины здесь в основном занимаются сельским хозяйством, сами строят, готовят и устраивают праздники.

От мужской помощи местные жительницы тоже не отказываются и иногда приглашают в город профессиональных рабочих и строителей.

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Несмотря на матриархальный уклад, жительницы Ноива ду Кордейру не являются сторонницами однополой любви. Они встречаются с мужчинами, выходят замуж и рожают детей.

Правда, живут такие семьи по отдельности. В коммуне до последнего времени было разрешено жить только женщинам с детьми. Их мужья и сыновья старше 18 лет вынуждены были жить и работать в соседних городах и воссоединялись только по выходным и праздникам.

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В последние годы среди местных амазонок остро встал вопрос поиска спутников жизни. Периодически они публикуют объявления о поиске мужчин на своей официальной странице в Facebook, в бразильской прессе и на международных сайтах знакомств.

Для желающих найти себе здесь невесту действует послабление: мужчинам разрешат остаться жить в городе, если они будут мириться со здешним матриархальным укладом и не будут заглядываться на других девушек. Но в случае нарушения мужчину выгонят из города или даже разведутся с ним.

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