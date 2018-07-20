The cutest pals! https://t.co/2enaMBtE6p— Metro (@MetroUK) July 19, 2018
Спасенный кот нашел лучших друзей среди овец
Он просто обожает проводить время с другими животными.
Он просто обожает проводить время с другими животными.
История двухлетнего кота по кличке Эд настолько трогательная, что моментально сделала его героем новостей и соцсетей.
В 2016 году владелица фермы в Шотландии Эли Том, прогуливаясь со своими собаками, случайно нашла на обочине дороги четырехнедельного котенка. Он был совсем один, напуган и очень голоден, поэтому, не думая ни секунды, Эли забрала малыша к себе домой. С тех пор он стал главным любимцем семьи.
По словам Эли, Эд — очень ласковый кот, и он обожает абсолютно всех животных на ферме, включая собак, кур и коров. Но особенно близкие отношения у него сложились с двумя молодыми овечками Ионой и Облачком.
Чем овечки так приглянулись Эду, не знает никто, но их любовь взаимна. Иона и Облачко тоже ни на шаг не отходят от своего пушистого друга.