Спасенный кот нашел лучших друзей среди овец

История двухлетнего кота по кличке Эд настолько трогательная, что моментально сделала его героем новостей и соцсетей.

В 2016 году владелица фермы в Шотландии Эли Том, прогуливаясь со своими собаками, случайно нашла на обочине дороги четырехнедельного котенка. Он был совсем один, напуган и очень голоден, поэтому, не думая ни секунды, Эли забрала малыша к себе домой. С тех пор он стал главным любимцем семьи.

По словам Эли, Эд — очень ласковый кот, и он обожает абсолютно всех животных на ферме, включая собак, кур и коров. Но особенно близкие отношения у него сложились с двумя молодыми овечками Ионой и Облачком.

Трио практически неразлучно. Они вместе гуляют, играют и спят, прижавшись друг к другу.

Чем овечки так приглянулись Эду, не знает никто, но их любовь взаимна. Иона и Облачко тоже ни на шаг не отходят от своего пушистого друга.