Пара чудесным образом вернула обручальное кольцо, потерянное на пляже
Им помогли две маленькие девочки и социальные сети.
Им помогли две маленькие девочки и социальные сети.
Гэри Кроссан вместе со своей супругой Марией и сыном Диланом в конце июня отдыхали на пляже в деревне Портсалон в Ирландии. Купаясь, Гэри обнаружил, что потерял свое обручальное кольцо, которое странным образом незаметно для него соскользнуло с пальца.
Свою пропажу он уже и не надеялся вернуть, когда вдруг месяц спустя ему на глаза попался пост в Facebook о том, что на пляже в Портсалоне было найдено золотое кольцо с гравировкой «Мария» и датой свадьбы.
Гэри тут же связался с автором объявления по имени Анна Буш и узнал, что его кольцо нашли ее дочери: 6-летняя Лола и 3-летняя Мейси. Девочки обнаружили пропажу, когда строили замок из песка.