Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенсии российских пенсионеров изменятся с 1 августа - СМИ
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Ольга Бузова показала, на какие жертвы идет ради красивых фото
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
"Можем прийти к худшей ситуации": глава Альфа-банка о Сбербанке
У ехавшего в РФ священника из Киева изъяли $52 тыс
Страшное селфи: девушка из России покорила соцсети (фото)
Российские магазины «сливают» технику
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
18:04 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пара чудесным образом вернула обручальное кольцо, потерянное на пляже

Им помогли две маленькие девочки и социальные сети.

Читайте также
Потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя

Гэри Кроссан вместе со своей супругой Марией и сыном Диланом в конце июня отдыхали на пляже в деревне Портсалон в Ирландии. Купаясь, Гэри обнаружил, что потерял свое обручальное кольцо, которое странным образом незаметно для него соскользнуло с пальца.

Сначала мужчина попытался найти его на пляже, но быстро понял, что это безнадежно.

Свою пропажу он уже и не надеялся вернуть, когда вдруг месяц спустя ему на глаза попался пост в Facebook о том, что на пляже в Портсалоне было найдено золотое кольцо с гравировкой «Мария» и датой свадьбы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гэри тут же связался с автором объявления по имени Анна Буш и узнал, что его кольцо нашли ее дочери: 6-летняя Лола и 3-летняя Мейси. Девочки обнаружили пропажу, когда строили замок из песка.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как Барби. Британка похудела на 88 кг и легла под нож хирурга
«О, сколько женского народу»
Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста
Родня президента Туркмении улетела на самолете вместо пассажиров
Россия может принять летние Олимпийские игры
Стали известны даты новогодних каникул в 2019 году
Как живут современные амазонки в Бразилии (фото)
Гидрометцентр прогнозирует снег в некоторых российских регионах
Путин заявил о скором уравнении числа работников и пенсионеров
Спорт
Какой сборная России будет на Евро-2020, если туда отберется Чемпионат мира остался в прошлом, отложился светлым волшебным пятном в памяти каждого, но уже совсем скоро стартует новый сезон и отбор к ЧЕ
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Назван самый возмутительный фильм года Британский совет по классификации фильмов обнародовал список лент, на которые зрители в минувшем году жаловались чаще всего
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь