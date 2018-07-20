Пара чудесным образом вернула обручальное кольцо, потерянное на пляже

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Гэри Кроссан вместе со своей супругой Марией и сыном Диланом в конце июня отдыхали на пляже в деревне Портсалон в Ирландии. Купаясь, Гэри обнаружил, что потерял свое обручальное кольцо, которое странным образом незаметно для него соскользнуло с пальца.

Сначала мужчина попытался найти его на пляже, но быстро понял, что это безнадежно.

Свою пропажу он уже и не надеялся вернуть, когда вдруг месяц спустя ему на глаза попался пост в Facebook о том, что на пляже в Портсалоне было найдено золотое кольцо с гравировкой «Мария» и датой свадьбы.