Художница создает из шерсти реалистичные 3D-портреты котов (фото)
Отличить от оригинала их очень сложно.
Отличить от оригинала их очень сложно.
Талантливая художница из Японии под ником Wakuneco прославилась в Сети благодаря своим восхитительным работам. Wakuneco специализируется на валянии из шерсти портретов котов.
Для большей реалистичности японка берет за основу фотографии животных и пытается добиться с ними максимальной схожести.
Сейчас у Wakuneco уже более 22 тысяч подписчиков в Instagram.
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