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12:14 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художница создает из шерсти реалистичные 3D-портреты котов (фото)

Отличить от оригинала их очень сложно.

Талантливая художница из Японии под ником Wakuneco прославилась в Сети благодаря своим восхитительным работам. Wakuneco специализируется на валянии из шерсти портретов котов.

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Для большей реалистичности японка берет за основу фотографии животных и пытается добиться с ними максимальной схожести.

Сейчас у Wakuneco уже более 22 тысяч подписчиков в Instagram.

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