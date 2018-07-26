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01:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Блогер создает картины из обложек книг (фото)

Он превратил свой Instagram в сказочный мир.

Любите ли вы книги так, как их любит популярный блогер из Румынии Джеймс Тревино? Этот 24-летний парень сумел прославиться в Сети благодаря своей книжной коллекции из более чем тысячи экземпляров и безумной фантазии.

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Джеймс не просто читает и собирает книги. С их помощью он создает удивительный мир. Блогер вдохновляется прочитанными произведениями, фильмами, играми и красивыми фото.

Вместе со своей подругой Элизабет Джеймс придумал необычный арт-проект: он создает картины, используя книги вместо красок, а сам выступает в роли главного героя.

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