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17:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Японский школьник сделал статуэтку из настоящих насекомых (фото)

Такой фантазии позавидовали бы даже профессионалы компьютерной графики.

Старшеклассник из Осаки рассказал подписчикам в Twitter о своей школьной работе. Он сделал статуэтку инопланетного монстра, использовав при этом панцири настоящих цикад. Убивать ему никого не пришлось — цикады сбрасывают часть своего покрова, когда вырастают.

В итоге поделка получилась одновременно впечатляющей и жуткой. Имя своему монстру парень не придумал, зато рассказал его историю.

«Вот такую фигурку я сделал из панцирей цикад во время учебы. Он прилетел, чтобы захватить Землю, и он находится на вершине пищевой цепочки мира насекомых», — подписал школьник фото.

Монстр действительно получился очень реалистичным. Не знаем, поставили ли в школе за него хорошую оценку, но пользователям Сети он явно понравился.

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