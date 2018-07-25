高校生の頃にセミの抜け殻で作ったやつです— 宇宙船のリンク (@ride_hero_) July 21, 2018
大地を蹂躙し、昆虫界での弱肉強食の頂点に立ちます pic.twitter.com/T1ES7ybgBu
Японский школьник сделал статуэтку из настоящих насекомых (фото)
Такой фантазии позавидовали бы даже профессионалы компьютерной графики.
Такой фантазии позавидовали бы даже профессионалы компьютерной графики.
Старшеклассник из Осаки рассказал подписчикам в Twitter о своей школьной работе. Он сделал статуэтку инопланетного монстра, использовав при этом панцири настоящих цикад. Убивать ему никого не пришлось — цикады сбрасывают часть своего покрова, когда вырастают.
В итоге поделка получилась одновременно впечатляющей и жуткой. Имя своему монстру парень не придумал, зато рассказал его историю.
«Вот такую фигурку я сделал из панцирей цикад во время учебы. Он прилетел, чтобы захватить Землю, и он находится на вершине пищевой цепочки мира насекомых», — подписал школьник фото.
Монстр действительно получился очень реалистичным. Не знаем, поставили ли в школе за него хорошую оценку, но пользователям Сети он явно понравился.