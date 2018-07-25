Японский школьник сделал статуэтку из настоящих насекомых (фото)

Старшеклассник из Осаки рассказал подписчикам в Twitter о своей школьной работе. Он сделал статуэтку инопланетного монстра, использовав при этом панцири настоящих цикад. Убивать ему никого не пришлось — цикады сбрасывают часть своего покрова, когда вырастают.

В итоге поделка получилась одновременно впечатляющей и жуткой. Имя своему монстру парень не придумал, зато рассказал его историю.

«Вот такую фигурку я сделал из панцирей цикад во время учебы. Он прилетел, чтобы захватить Землю, и он находится на вершине пищевой цепочки мира насекомых», — подписал школьник фото.