Пользователи Сети разругались из-за пса, который проехал на сиденье в поезде

Девушка по имени Ванесса опубликовала в Twitter забавное фото, сделанное в британском поезде. На пассажирском сиденье ехал огромный черный пудель, который, кажется, был очень доволен своей поездкой.

«Самый лучший пассажир», — подписала фото девушка, и ее твит репостнули представители железнодорожной компании Virgin Trains, которой и принадлежит поезд.

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Казалось бы, такой милый снимок с радостной собакой должен вызвать умиление, но не тут-то было. Пользователи соцсети вступили в нешуточный спор относительно того, может ли животное сидеть в пассажирском кресле.

Некоторые писали, что это чистое безобразие и «грязная» собака должна сидеть исключительно на полу. Другие отметили, что нет ничего страшного в том, чтобы домашний пес занял свободное место.