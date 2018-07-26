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13:53 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пользователи Сети разругались из-за пса, который проехал на сиденье в поезде

Железнодорожная компания встала на сторону собаки.

Девушка по имени Ванесса опубликовала в Twitter забавное фото, сделанное в британском поезде. На пассажирском сиденье ехал огромный черный пудель, который, кажется, был очень доволен своей поездкой.

«Самый лучший пассажир», — подписала фото девушка, и ее твит репостнули представители железнодорожной компании Virgin Trains, которой и принадлежит поезд.

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Казалось бы, такой милый снимок с радостной собакой должен вызвать умиление, но не тут-то было. Пользователи соцсети вступили в нешуточный спор относительно того, может ли животное сидеть в пассажирском кресле.

Некоторые писали, что это чистое безобразие и «грязная» собака должна сидеть исключительно на полу. Другие отметили, что нет ничего страшного в том, чтобы домашний пес занял свободное место.

На сторону радостного пса встали и железнодорожники, отметив, что лучше бы в таких случаях иметь с собой специальный коврик, который можно постелить на кресло, но и без него никакой трагедии в случившемся нет.

Я никогда не встречал кого-нибудь с подобной улыбкой. Очень мило.
Отлично. Царапины и следы собачьих экскрементов для следующего пассажира.
Его хозяин решил, что так будет лучше. Собака отлично воспитана. Намного больше, чем некоторые люди.
Не поймите меня неправильно. Я люблю собак, но они не должны сидеть на сиденьях. Пассажиры в костюмах, вероятно, будут сидеть на этом месте. Собаку следует держать на полу.
Я имела несчастье сидеть напротив женщины, которая сморкалась в платок, а потом клала его на сиденье, и всю дорогу ела вонючие чипсы с карри, которые были повсюду. Я бы предпочла ехать с собакой, чем с той дамой и большинством других пассажиров.
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