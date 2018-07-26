The best passenger ever on @VirginTrains pic.twitter.com/ABOefdZeUL— Vanessa (@VanBird) July 23, 2018
Пользователи Сети разругались из-за пса, который проехал на сиденье в поезде
Железнодорожная компания встала на сторону собаки.
Железнодорожная компания встала на сторону собаки.
Девушка по имени Ванесса опубликовала в Twitter забавное фото, сделанное в британском поезде. На пассажирском сиденье ехал огромный черный пудель, который, кажется, был очень доволен своей поездкой.
«Самый лучший пассажир», — подписала фото девушка, и ее твит репостнули представители железнодорожной компании Virgin Trains, которой и принадлежит поезд.
Казалось бы, такой милый снимок с радостной собакой должен вызвать умиление, но не
Некоторые писали, что это чистое безобразие и «грязная» собака должна сидеть исключительно на полу. Другие отметили, что нет ничего страшного в том, чтобы домашний пес занял свободное место.
На сторону радостного пса встали и железнодорожники, отметив, что лучше бы в таких случаях иметь с собой специальный коврик, который можно постелить на кресло, но и без него никакой трагедии в случившемся нет.