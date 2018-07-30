В Швеции затопленный после дождей вокзал превратили в бассейн

Непрекращающиеся ливни стали причиной затопления главного железнодорожного вокзала города Уппсала на западе Швеции. Там под водой оказался весь нижний этаж, а также тоннели и эскалаторы, ведущие к поездам.

Но местные жители не стали отчаиваться. Они героически спускались на этаж и по пояс в воде добирались до перрона. Несмотря на стихию, поезда продолжали курсировать — правда, с небольшим опозданием.

Кажется, шведов совсем не волновало то, что здание вокзала вдруг превратилось в бассейн. Некоторые даже решили воспользоваться ситуацией и устроили там купания, принеся с собой надувные матрасы, маски и ласты. Но полицейским это не очень понравилось, и спустя время вокзальных ныряльщиков попросили удалиться.