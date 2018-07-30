Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самолеты с людьми не смогли сесть в Пулково из-за Медведева
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Поздние роды Бригитты Нильсен: матери 50+ в тренде?
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Бузова зажигательно станцевала с бабушкой под хит Киркорова
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король “заигрался” - СМИ
Судзиловская появилась на пляже в открытом бикини
"Гулял с собакой, остановилось сердце": умер актер Шеховцов
Суд в Грузии разрешил употребление марихуаны
СМИ: 29-летняя модель из Болгарии стала монстром после пластики
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
18:45 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит мост, который держат гигантские руки (фото)

Ладони будто поднимают мост в небо.

Золотой мост построили в апреле 2018 года, но для посещения его открыли лишь в начале июня.

Эта необычная постройка расположена на высоте 1414 метров над уровнем моря на холмах Ба На (Ba Na Hills) в курортном местечке Дананге во Вьетнаме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Длина моста составляет 150 метров, и с него открывается невероятный вид на город и окружающие его леса. Но главная особенность Золотого моста — архитектура. Дело в том, что наравне с колоннами мост поддерживают две гигантские руки, которые как будто поднимают его в небо.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Еще больше необычных мостов!

 Вьетнамки и сапоги. Созданы ковбойские сандалии для смелых
Как алтайские женщины победили алкоголизм
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
«Не терпят, что женщины кричат»: кто в Турции обижает туристок
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
Шотландку ударила молния, когда та снимала ее на телефон (видео)
Венедиктов рассказал об уходе из совета директоров «Эха Москвы»
Нашедшую «Дмитрия Донского» компанию подозревают в мошенничестве
Спорт
Распродажа в ЦСКА продолжится? Вслед за Александром Головиным армейский клуб может покинуть еще один игрок
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водитель пробил эстакаду на 170 км/ч и выжил (видео) Авария произошла в пригороде Буэнос-Айреса (Аргентина). Находившийся за рулем 19-летний юноша с многочисленными переломами был доставлен в больницу
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь