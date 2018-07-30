Таец прикинулся мертвым, чтобы получить денег от родственников

Тачавит Джанжив из Така решил раздобыть немного денег очень неординарным способом. Вместо того, чтобы попросить их у своих родных, мужчина инсценировал собственную смерть.

Фото «бездыханного тела» мужчины на Facebook опубликовала его жена, которая поддержала его хитрый план.

«Последнее фото перед тем, как удалить страницу. Ты всегда будешь рядом, и мы обязательно встретимся. Люблю тебя», — подписала снимок женщина. За два дня до этого она также начала публиковать траурные картинки в его ленте.

На удивленные вопросы друзей и знакомых она ответила, что ее супруг скончался от рака и астмы. И до последнего скрывал симптомы болезней.

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Женщина также обзвонила родственников «покойника» и попросила у его матери 600 долларов на гроб, организацию похорон и доставку тела в его родной город в провинции Лампанг.

Правда открылась очень глупым образом. Не дождавшись тела для погребения, двоюродная сестра позвонила на телефон Тачавита, и тот поднял трубку. Сообразив с кем разговаривает, он отключил телефон, но было уже поздно. Об истории обиженные родственники рассказали местным СМИ.

Мать незадачливого «покойника» рассказала, что из-за его махинации они потеряли почти две тысячи долларов — часть денег они отправили его жене, а часть заплатили за организацию похорон. Несмотря на это, семья решила не выдвигать против Джанджива обвинений. А вот друзья оказались более принципиальными и начали травить мужчину в соцсетях, требуя вернуть деньги за венки и пожертвования.