Таец прикинулся мертвым, чтобы получить денег от родственников
Правда открылась случайно.
Правда открылась случайно.
Тачавит Джанжив из Така решил раздобыть немного денег очень неординарным способом. Вместо того, чтобы попросить их у своих родных, мужчина инсценировал собственную смерть.
«Последнее фото перед тем, как удалить страницу. Ты всегда будешь рядом, и мы обязательно встретимся. Люблю тебя», — подписала снимок женщина. За два дня до этого она также начала публиковать траурные картинки в его ленте.
На удивленные вопросы друзей и знакомых она ответила, что ее супруг скончался от рака и астмы. И до последнего скрывал симптомы болезней.
Женщина также обзвонила родственников «покойника» и попросила у его матери 600 долларов на гроб, организацию похорон и доставку тела в его родной город в провинции Лампанг.
Правда открылась очень глупым образом. Не дождавшись тела для погребения, двоюродная сестра позвонила на телефон Тачавита, и тот поднял трубку. Сообразив с кем разговаривает, он отключил телефон, но было уже поздно. Об истории обиженные родственники рассказали местным СМИ.
Мать незадачливого «покойника» рассказала, что
Кстати страница мужчины на Facebook сейчас действительно заблокирована в связи с его «смертью». На ней опубликованы официальные соболезнования от команды соцсети. И лишь разгневанные комментарии обманутых друзей выдают