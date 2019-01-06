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10:34 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)

Все дома построены в разных стилях, и пациенты сами могут выбрать, где жить.

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В небольшом живописном поселении Хогвей в Северной Голландии живут около 160 человек. В основном это люди пожилого возраста. Они ведут здесь активную жизнь: гуляют, ходят по магазинам и ресторанчикам, играют в шахматы в парке, ходят на концерты и вместе занимаются в специальных кружках по творчеству. Единственная особенность этого места в том — что все жители деревни страдают деменцией.

На самом деле Хогвей — это дом престарелых, только идеальный. В 1993 году это заведение впервые открыло свои двери и выглядело также, как и остальные ему подобные. Но вскоре руководство и сотрудники поняли, что у пожилых людей должны быть совсем другие условия для того, чтобы жить счастливо. Так и начала строиться деревня.

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Сейчас на территории в 1,5 гектара есть 23 дома, в каждом из которых живут 6−7 человек и опекун, который помогает им готовить и убирать, а также следит за безопасностью.

Интересно, что все дома построены и декорированы в разных стилях, и пациенты сами могут выбрать, где им больше всего нравится жить. На территории деревни также есть небольшая речка, магазины, кафе и пара ресторанов. Есть небольшие парки, общий центр, в котором проходят концерты и театральные постановки. А также больница, спортзал и несколько классов для занятия творчеством.

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Жители деревни даже могут немного выпить в местном пабе.

Они не чувствуют себя как в больнице, а живут полноценной и насыщенной жизнью, несмотря на свой недуг.

В любой день к ним в гости могут приехать родные и друзья, также на территорию пускают и туристов. Сами пациенты покинуть пределы деревни не могут. Но, в общем-то, им это и не особо нужно.

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