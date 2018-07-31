Пилот истребителя снял «головокружительное» видео из кабины во время полета
И здорово, и жутко одновременно.
И здорово, и жутко одновременно.
Пилот американских ВВС майор Джон Уотерс показал настоящий класс во время авиашоу EAA AirVenture, которое состоялось в конце июля в городе Ошкош в Висконсине.
Уотерс не только продемонстрировал возможности американского истребителя F-16 Fighting Falcon, но и снял видео полета на камеру с 360-градусным обзором.
Видео от момента взлета до посадки длится 8 минут.