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19:12 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пилот истребителя снял «головокружительное» видео из кабины во время полета

И здорово, и жутко одновременно.

Пилот американских ВВС майор Джон Уотерс показал настоящий класс во время авиашоу EAA AirVenture, которое состоялось в конце июля в городе Ошкош в Висконсине.

Уотерс не только продемонстрировал возможности американского истребителя F-16 Fighting Falcon, но и снял видео полета на камеру с 360-градусным обзором.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео от момента взлета до посадки длится 8 минут.

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