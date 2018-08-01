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17:24 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В США братья-близнецы нашли себе в жены сестер-близняшек

Они обручились в один и тот же день и даже планируют жить все вместе.

24-летние Зак и Ник Леван из Мичигана с детства были неразлучны, так же, как и их будущие жены Крисси и Кейси Бевьер.

А все началось четыре года назад, когда Кейси и Ник познакомились в Университете Гранд Вэлли и на первое свидание взяли с собой своих брата и сестру, между которыми также вспыхнула искра.

Неудивительно, что парни решили сделать предложения своим возлюбленным в один и тот же день, во время их совместного путешествия в Дирборн.

Вот только свои свадьбы молодые люди решили разделить.
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Первыми поженятся Зак и Крисси. Их торжество состоится 3 августа, а на следующий день свои клятвы в любви и верности произнесут Кейси и Ник.

По словам девушек, с самого детства они привыкли все делать вместе, но в день свадьбы хотели бы быть единственными и особенными. Медовый месяц пары также проведут по отдельности.

А вот жить влюбленные собираются вместе в двухкомнатной квартире. Так они надеются поддерживать связь и веселье и экономить на аренде жилья.

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