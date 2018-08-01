В Европе полицейским собакам выдали обувь

В последние дни в Австрии и Швейцарии стоит аномальная жара. Чтобы защитить лапки служебных собак от раскаленного асфальта, их сопровождающим выдали специальную обувь… для четвероногих. Каждый полицейский сам выбирает, экипировать ли свою собаку.

Пресс-секретарь городской полиции Цюриха рассказывает, что специальную обувь для животных часто используют во время спецопераций, например, когда есть опасность порезаться.