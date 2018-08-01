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17:53 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

В Европе полицейским собакам выдали обувь

Теперь они точно поймают всех преступников.

В последние дни в Австрии и Швейцарии стоит аномальная жара. Чтобы защитить лапки служебных собак от раскаленного асфальта, их сопровождающим выдали специальную обувь… для четвероногих. Каждый полицейский сам выбирает, экипировать ли свою собаку.

Пресс-секретарь городской полиции Цюриха рассказывает, что специальную обувь для животных часто используют во время спецопераций, например, когда есть опасность порезаться.

Власти также порекомендовали всем хозяевам собак защищать лапы своих любимцев в жаркую погоду: если человек коснулся ладонью асфальта, и он ему показался горячим, то, скорее всего, ходить по нему без защиты животным также небезопасно.

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