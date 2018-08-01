August 1, 2018
В Европе полицейским собакам выдали обувь
Теперь они точно поймают всех преступников.
Теперь они точно поймают всех преступников.
В последние дни в Австрии и Швейцарии стоит аномальная жара. Чтобы защитить лапки служебных собак от раскаленного асфальта, их сопровождающим выдали специальную обувь… для четвероногих. Каждый полицейский сам выбирает, экипировать ли свою собаку.
Власти также порекомендовали всем хозяевам собак защищать лапы своих любимцев в жаркую погоду: если человек коснулся ладонью асфальта, и он ему показался горячим, то, скорее всего, ходить по нему без защиты животным также небезопасно.
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