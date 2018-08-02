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14:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник показал мир глазами близоруких людей (фото)

Картины состоят из ярких пятен и размытых линий.

50-летний художник Филип Барлоу из Кейптауна получил международное признание благодаря своей необычной технике рисования. Сейчас, когда в искусстве доминирует гиперреализм, он создает совершенно противоположные произведения.

Уже более 15 лет Барлоу в своих работах показывает мир глазами людей со слабым зрением. Смазанные контуры и яркие пятна вместо деталей — именно то, что видят люди, страдающие близорукостью.

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Барлоу поясняет, что решил выбрать именно такую манеру передачи сюжетов, потому что так зритель может задействовать свою фантазию, включиться в процесс творчества и додумать картинку.

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