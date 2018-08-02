Художник показал мир глазами близоруких людей (фото)
Картины состоят из ярких пятен и размытых линий.
Картины состоят из ярких пятен и размытых линий.
50-летний художник Филип Барлоу из Кейптауна получил международное признание благодаря своей необычной технике рисования. Сейчас, когда в искусстве доминирует гиперреализм, он создает совершенно противоположные произведения.
Уже более 15 лет Барлоу в своих работах показывает мир глазами людей со слабым зрением. Смазанные контуры и яркие пятна вместо деталей — именно то, что видят люди, страдающие близорукостью.
Барлоу поясняет, что решил выбрать именно такую манеру передачи сюжетов, потому что так зритель может задействовать свою фантазию, включиться в процесс творчества и додумать картинку.