Олени «оккупировали» ресторан в Японии (фото)

Многочисленные «бэмби» пристают к прохожим, выпрашивая еду и очень вольготно себя чувствуют среди современных зданий и транспорта.

Дело в том, что оленей здесь считают символом солнца и воплощением бога долголетия. Их охраняют и оберегают от всех напастей. Но такая забота, кажется, очень избаловала животных. Местные жители и туристы все чаще стали жаловаться на нахальных четвероногих, которые стали похожи на уличные банды.