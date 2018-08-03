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20:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Олени «оккупировали» ресторан в Японии (фото)

Японский остров Миядзима уже много лет привлекает туристов не только своими сказочными пейзажами, но и одной особенностью: по улицам города свободно гуляют стада оленей.

Многочисленные «бэмби» пристают к прохожим, выпрашивая еду и очень вольготно себя чувствуют среди современных зданий и транспорта.

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Дело в том, что оленей здесь считают символом солнца и воплощением бога долголетия. Их охраняют и оберегают от всех напастей. Но такая забота, кажется, очень избаловала животных. Местные жители и туристы все чаще стали жаловаться на нахальных четвероногих, которые стали похожи на уличные банды.

Особенно олени полюбили один из ресторанов Миядзимы, возле входа в который они часто собираются, закрывая вход и норовя прорваться внутрь.

Пользователи Сети, которые стали свидетелями столь невежливого поведения животных, публикуют в соцсетях фото «гангста-героев».

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