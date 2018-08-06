Художник «поместил» сказочных персонажей из бумаги в Диснейленд (фото)

Кейт Липиниг из США уже давно связал свою жизнь со сказками. Он работает менеджером и интерактивным дизайнером в Диснейленде, а в свободное время занимается творчеством.

Кейт вырезает из бумаги забавных мультипликационных персонажей и переносит их в настоящие пейзажи развлекательного парка. Бумажные драконы восседают на вершинах сказочных замков, мелодии вырываются из окон и «несутся» по улицам, а из зеленой листвы деревьев за посетителями Диснейленда наблюдает веселый и любопытный муравей. Выглядит это невероятно мило.