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15:05 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник «поместил» сказочных персонажей из бумаги в Диснейленд (фото)

Мультперсонажи, которые живут в реальном мире.

Кейт Липиниг из США уже давно связал свою жизнь со сказками. Он работает менеджером и интерактивным дизайнером в Диснейленде, а в свободное время занимается творчеством.

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Кейт вырезает из бумаги забавных мультипликационных персонажей и переносит их в настоящие пейзажи развлекательного парка. Бумажные драконы восседают на вершинах сказочных замков, мелодии вырываются из окон и «несутся» по улицам, а из зеленой листвы деревьев за посетителями Диснейленда наблюдает веселый и любопытный муравей. Выглядит это невероятно мило.

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