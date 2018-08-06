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15:17 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британке вымыли голову шесть раз и спровоцировали инсульт

Женщина хотела устроить себе особенный день.

Источник: Reuters

47-летняя Адель Бернс подала в суд на салон красоты в Глазго, утверждая, что по его вине пережила инсульт.

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Мать двоих детей отправилась в парикмахерскую подстричь и покрасить волосы, как обычно. В этот же день она пережила удар. Он почти на сутки лишил ее возможности двигаться, видеть и разговаривать.

Британка уверена, что всему виной раковина для мытья волос. Адель пришлось шесть раз держать голову в неудобном положении, пока ее волосы мыли и ополаскивали. Врачи Адель утверждают, что в этот момент раковина травмировала ей шею и вызвала сгусток, который перекрыл поступление крови в мозг.

«Моя жизнь встала с ног на голову в день, который должен был быть особенным. Имея выводы врачей, я не сомневаюсь, что именно посещение салона стало причиной удара», — цитирует женщину Daily Mail.

Судебный процесс оценивают в 1 млн фунтов стерлингов.

В данный момент Адель проходит лечение, пытаясь восстановиться и вернуться к обычной жизни.

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