Художник делает реалистичные портреты из сотен кубиков Рубика (фото)
Фантазия и математический расчет создают настоящую магию.
Фантазия и математический расчет создают настоящую магию.
24-летний Джованни Контарди из австралийского Мельбурна в 2010 году стал чемпионом международного конкурса по сбору кубика Рубика. Но теперь молодой человек использует свои навыки в искусстве. Из кубиков Рубика Джованни создает огромные цветные портреты знаменитостей.
Сначала он выбирает персонажа и распечатывает его портрет в нужных цветах. Затем разбивает картинку на клеточки, соответствующие одному кубику, и определяет, как именно его нужно собрать. Когда все кубики готовы, он раскладывает их по корзинам и приступает к созданию портретов.
Самая сложная, но захватывающая часть — правильно составить переход с оранжевых клеточек на красные, чтобы получить максимально реалистичный цвет лица. И с этим художник справляется на отлично.
Еще больше искусства!