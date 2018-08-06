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17:03 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник делает реалистичные портреты из сотен кубиков Рубика (фото)

Фантазия и математический расчет создают настоящую магию.

24-летний Джованни Контарди из австралийского Мельбурна в 2010 году стал чемпионом международного конкурса по сбору кубика Рубика. Но теперь молодой человек использует свои навыки в искусстве. Из кубиков Рубика Джованни создает огромные цветные портреты знаменитостей.

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Сначала он выбирает персонажа и распечатывает его портрет в нужных цветах. Затем разбивает картинку на клеточки, соответствующие одному кубику, и определяет, как именно его нужно собрать. Когда все кубики готовы, он раскладывает их по корзинам и приступает к созданию портретов.

По словам художника, в среднем на один портрет у него уходит от 700 до 730 головоломок и около полутора часов работы.
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Самая сложная, но захватывающая часть — правильно составить переход с оранжевых клеточек на красные, чтобы получить максимально реалистичный цвет лица. И с этим художник справляется на отлично.

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