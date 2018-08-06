Лесные пожары в Ирландии «раскрыли» послание времен Второй мировой
Гигантскую надпись можно прочесть только с воздуха.
Гигантскую надпись можно прочесть только с воздуха.
Ирландские спасатели, пролетая на вертолете над холмом
Найденное послание относится ко временам Второй мировой войны.
Ранее вдоль побережья Ирландии было найдено порядка 80 подобных надписей.
Новая находка была обнаружена случайно. В этом районе неделей ранее бушевали лесные пожары, которые выжгли на холме деревья и растения, и открыли надпись из камней.
Несколько добровольческих организаций уже изъявили желание поучаствовать в восстановлении надписи, которая является важным памятником истории Ирландии.
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