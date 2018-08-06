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17:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Лесные пожары в Ирландии «раскрыли» послание времен Второй мировой

Гигантскую надпись можно прочесть только с воздуха.

Ирландские спасатели, пролетая на вертолете над холмом Брей-Хед, расположенном на севере графства Уиклоу, увидели с вертолета надпись EIRE («Ирландия»), выложенную камнями.

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Найденное послание относится ко временам Второй мировой войны.

Таким образом местные жители давали понять пролетающим бомбардировщикам, что под ними находится нейтральная территория.

Ранее вдоль побережья Ирландии было найдено порядка 80 подобных надписей.

Новая находка была обнаружена случайно. В этом районе неделей ранее бушевали лесные пожары, которые выжгли на холме деревья и растения, и открыли надпись из камней.

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Несколько добровольческих организаций уже изъявили желание поучаствовать в восстановлении надписи, которая является важным памятником истории Ирландии.

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