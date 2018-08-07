«Мистический» туман накрыл побережье Британии
Фотографу удалось запечатлеть необычное явление.
Фотографу удалось запечатлеть необычное явление.
Британский фотокорреспондент Дэн Борн стал свидетелем странного и немного пугающего природного явления во время прогулки с друзьями по побережью в Корнуолле.
На фото видна огромная стена густого тумана, которая «выходит» прямо из моря и, кажется, готова снести на своем пути все живое.
На самом деле никакой опасности этот туман не представляет. По словам метеорологов, это обычное явление для жарких летних дней в этих краях.
Густая стена тумана возникает при смешивании горячего воздуха с суши и более холодного воздуха с моря.