Полицейский автомобиль намертво застрял в песке

Полицейское авто попало в ловушку из песка на пляже Кросби около Ливерпуля, пока его незадачливые хозяева искали пропавшую женщину.

Правоохранители были вынуждены оставить автомобиль, колеса которого увязли в песке, и отправиться на дальнейшие поиски пешком.

Спустя сутки положение только усугубилось. Теперь, уверен живущий неподалеку Джим Маккормик, понадобится что-то посолиднее грузовика, чтобы вытащить авто из ловушки.

Полиция графства Мэрсисайд заявила, что операция по спасению автомобиля начнется, как только вода отступит на безопасный уровень во время отлива.

Тем временем пропавшую женщину удалось найти целой и невредимой.