Необычное здание-мост построили на Фарерских островах (фото)
Внутри располагается местная администрация.
Внутри располагается местная администрация.
Скандинавское дизайнерское бюро Henning Larsen во главе с архитектором Эсбьерном Якобсеном придумали и построили на Фарерских островах очень интересный дом, который одновременно выполняет и функцию моста.
Здание (в нем располагается администрация муниципалитета Эйстура) построено над рекой, перебраться через которую можно по специально оборудованной для этого пешеходной дорожке на крыше.
Внутри