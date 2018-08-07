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17:05 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Необычное здание-мост построили на Фарерских островах (фото)

Внутри располагается местная администрация.

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Скандинавское дизайнерское бюро Henning Larsen во главе с архитектором Эсбьерном Якобсеном придумали и построили на Фарерских островах очень интересный дом, который одновременно выполняет и функцию моста.

Здание (в нем располагается администрация муниципалитета Эйстура) построено над рекой, перебраться через которую можно по специально оборудованной для этого пешеходной дорожке на крыше.

Внутри дома-моста есть несколько рабочих кабинетов и большой зал для совещаний. Благодаря панорамным окнам из здания открывается живописный вид на реку и долину, а удачный дизайн отлично гармонирует с окружающей природой.

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