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12:38 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Жительница Новосибирска за сутки нашла работу и жилье бездомному

В этом ей помогли соцсети.

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Добрую историю в Twitter рассказала пользовательница под ником mama_lilya из Новосибирска. Девушка вместе с подругами отдыхала в одном из ресторанов, а на выходе ей встретился бездомный, который попросил немного мелочи. Девушка деньги не нашла, но заинтересовалась его историей.

Оказалось, мужчину зовут Сергей, он сварщик и во время работы травмировал себе ноги. Пока он лежал в больнице, жена переписала квартиру на свою маму, и после выписки Сергей остался без жилья, имущества и средств к существованию. Только с паспортом и СНИЛСом.

История мужчины растрогала девушку, и она кинула клич в соцсети, попросив помощи у пользователей в трудоустройстве и обеспечении Сергея всем необходимым.

На просьбу откликнулись многие. Уже на следующий день mama_lilya сообщила, что бездомного согласился взять владелец фирмы по аренде коттеджей. Сергея поселили на чердаке одного из домов, помыли, переодели и накормили.

Девушка в разговоре с журналистами отметила, что арендодатель бесплатно готов предоставлять мужчине еду и жилье за помощь в хозяйстве и починке вещей. Кроме того, неравнодушные люди начали присылать деньги, чтобы помочь бездомному и обеспечить его необходимыми вещами и медикаментами.

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