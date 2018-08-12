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09:09 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находится самый известный цветочный тоннель в мире (фото)

Здесь царит атмосфера настоящей сказки.

Тоннель Вистерия по праву считается одним из самых красочных и романтичных мест на Земле.

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Для того, чтобы прогуляться среди разноцветных цветов и сделать удивительные снимки, тысячи туристов со всего мира съезжаются в японский городок Китакюшу, в четырех часах езды от Токио. Здесь расположен живописный сад цветов Кавати Фудзи, который известен главным образом из-за тоннеля Вистерия.

Его массивную арку украшают десятки разных сортов глицинии. В зависимости от времени года и освещения тоннель окрашивается в разные цвета и оттенки.

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