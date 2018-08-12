Где находится самый известный цветочный тоннель в мире (фото)
Здесь царит атмосфера настоящей сказки.
Здесь царит атмосфера настоящей сказки.
Тоннель Вистерия по праву считается одним из самых красочных и романтичных мест на Земле.
Для того, чтобы прогуляться среди разноцветных цветов и сделать удивительные снимки, тысячи туристов со всего мира съезжаются в японский городок Китакюшу, в четырех часах езды от Токио. Здесь расположен живописный сад цветов Кавати Фудзи, который известен главным образом
Его массивную арку украшают десятки разных сортов глицинии. В зависимости от времени года и освещения тоннель окрашивается в разные цвета и оттенки.
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