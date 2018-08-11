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10:24 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Германии полиция спасла мужчину от навязчивой белки

В безнадежных попытках избавиться от внимания зверька мужчина начал паниковать.

Необычный звонок поступил с самого утра в полицию немецкого города Карлсруэ. «Помогите, меня преследует белка», — молил о помощи неизвестный мужчина.

Правоохранители отправили патруль на место происшествия. Как оказалось, одного из жителей города действительно преследовал маленький бельчонок.

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В безнадежных попытках избавиться от навязчивого зверька мужчина уже начал паниковать. А вот упрямый бельчонок был так вымотан, что даже уснул.

Полицейские «взяли под стражу» зверька, нарекли его Карлом-Фридрихом и провозгласили своим талисманом.

«Мы желаем малышу всего наилучшего!» — отметили они.

Сейчас бельчонок находится в центре спасения животных, где о нем хорошо заботятся.

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Сотрудники центра прокомментировали поведение животного: «Бывает, что белки, потерявшие мать, ищут замену и сосредотачивают свои усилия на одном человеке». Они могут быть очень настойчивы, добавили ветеринары.

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Карлсруэ расположен в земле Баден-Вюртемберг, в окрестностях реки Рейн недалеко от французско-германской границы. Это зеленый город с более чем 1000 га парков, озер и небольших лесов.

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