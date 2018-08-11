В Германии полиция спасла мужчину от навязчивой белки
В безнадежных попытках избавиться от внимания зверька мужчина начал паниковать.
В безнадежных попытках избавиться от внимания зверька мужчина начал паниковать.
Необычный звонок поступил с самого утра в полицию немецкого города Карлсруэ. «Помогите, меня преследует белка», — молил о помощи неизвестный мужчина.
Правоохранители отправили патруль на место происшествия. Как оказалось, одного из жителей города действительно преследовал маленький бельчонок.
В безнадежных попытках избавиться от навязчивого зверька мужчина уже начал паниковать. А вот упрямый бельчонок был так вымотан, что даже уснул.
«Мы желаем малышу всего наилучшего!» — отметили они.
Сейчас бельчонок находится в центре спасения животных, где о нем хорошо заботятся.
Сотрудники центра прокомментировали поведение животного: «Бывает, что белки, потерявшие мать, ищут замену и сосредотачивают свои усилия на одном человеке». Они могут быть очень настойчивы, добавили ветеринары.
Карлсруэ расположен в земле
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