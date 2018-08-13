В Британии паб запретил пользоваться телефонами и заработал на этом $25 тысяч
В заведении хотели поддержать живое общение.
В заведении хотели поддержать живое общение.
В небольшом пабе в городке Дил в британском графстве Кент заставили посетителей оторваться от своих телефонов и смартфонов — там установили запрет на их использование.
По словам владельца заведения Марка Робсона, благодаря такому правилу посетители стали больше общаться друг с другом, и атмосфера в пабе стала более дружеской и веселой. Еще один немаловажный момент: за пару лет существования внутреннего закона, в баре собрали более 25 тысяч долларов штрафов. Все деньги владелец заведения передает на благотворительность.