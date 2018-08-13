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18:02 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Британии паб запретил пользоваться телефонами и заработал на этом $25 тысяч

В заведении хотели поддержать живое общение.

В небольшом пабе в городке Дил в британском графстве Кент заставили посетителей оторваться от своих телефонов и смартфонов — там установили запрет на их использование.

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Если во время вечера у кого-то зазвонит телефон или сотрудники паба увидят гаджет на столе или в руках посетителей — те будут вынуждены заплатить штраф в 1,5 доллара.

По словам владельца заведения Марка Робсона, благодаря такому правилу посетители стали больше общаться друг с другом, и атмосфера в пабе стала более дружеской и веселой. Еще один немаловажный момент: за пару лет существования внутреннего закона, в баре собрали более 25 тысяч долларов штрафов. Все деньги владелец заведения передает на благотворительность.

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