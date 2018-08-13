В Австралии 457 музыкантов одновременно сыграли на гитарах AC/DC

Во время музыкального фестиваля Sydney Guitar Festival почти пятьсот человек одновременно исполнили на электрогитарах песню «Highway to Hell» группы AC/DC.

Австралийская группа The Choirboys со сцены задавала ритм, а музыканты в толпе играли мелодию, используя специальные усилители, которые им выдавали после регистрации и денежного сбора в 45 долларов.

Своей игрой участники фестиваля установили официальный мировой рекорд по наибольшему количеству людей, одновременно исполняющих одну и ту же мелодию на электрогитарах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RaLOFFIDhiI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году в Индии. Тогда музыканты исполнили песню «Knocking On Heavenʼs Door» в версии Guns N' Roses.