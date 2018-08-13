В Австралии 457 музыкантов одновременно сыграли на гитарах AC/DC
И установили мировой рекорд.
И установили мировой рекорд.
Во время музыкального фестиваля Sydney Guitar Festival почти пятьсот человек одновременно исполнили на электрогитарах песню «Highway to Hell» группы AC/DC.
Австралийская группа The Choirboys со сцены задавала ритм, а музыканты в толпе играли мелодию, используя специальные усилители, которые им выдавали после регистрации и денежного сбора в 45 долларов.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году в Индии. Тогда музыканты исполнили песню «Knocking On Heavenʼs Door» в версии Guns N' Roses.
Кстати, все собранные на мероприятии средства были направлены на благотворительность.