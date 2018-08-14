Снимки подводных тренировок стали искусством
Фридайвинг завораживает любителей подводной съемки.
Фридайвинг завораживает любителей подводной съемки.
Фотографы, снимающие подводный мир, давно обратили внимание на тренировки фридайверов.
Подводное плавание с задержкой дыхания — самая ранняя форма подводного плавания, которая практикуется до сих пор не только со спортивной, но и с коммерческой целью.
Долгое время фридайвинг оставался единственно известной человеку возможностью заниматься собирательством и охотой под водой. Только в эпоху Великих географических открытий был изобретен предшественник скафандра — водолазный колокол. С его помощью спасали затонувшие ценные грузы.
До середины ХХ века ныряние с задержкой дыхания оставалось частью рыбацкого промысла. Но во время Второй мировой войны появились боевые пловцы — подразделения, обученные различным действиям под водой без специального оборудования.
Когда
В 1992 году в Ницце была основана международная фридайверская ассоциация AIDA. Сегодня она проводит чемпионаты мира по фридайвингу, которые привлекают все больше внимания.
Занятия фридайвингом сопровождаются повышенным риском и требуют соответствующих мер безопасности. Тренировки спортсменов сложны и при неправильном выполнении могут угрожать жизни и здоровью.
Спортсмены работают над повышением выносливости, гибкости, над выработкой экономичной техники движений, учатся справляться с гипоксией, для контроля дыхания используют техники йоги.
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