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12:26 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Снимки подводных тренировок стали искусством

Фридайвинг завораживает любителей подводной съемки.

Фотографы, снимающие подводный мир, давно обратили внимание на тренировки фридайверов.

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Подводное плавание с задержкой дыхания — самая ранняя форма подводного плавания, которая практикуется до сих пор не только со спортивной, но и с коммерческой целью.

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Долгое время фридайвинг оставался единственно известной человеку возможностью заниматься собирательством и охотой под водой. Только в эпоху Великих географических открытий был изобретен предшественник скафандра — водолазный колокол. С его помощью спасали затонувшие ценные грузы.

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До середины ХХ века ныряние с задержкой дыхания оставалось частью рыбацкого промысла. Но во время Второй мировой войны появились боевые пловцы — подразделения, обученные различным действиям под водой без специального оборудования.

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Когда Жак-Ив Кусто разработал акваланг, начала расти популярность подводного плавания. С конца 1940-х годов ныряльщики начали ставить рекорды по длительности пребывания под водой и глубине погружения.

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В 1992 году в Ницце была основана международная фридайверская ассоциация AIDA. Сегодня она проводит чемпионаты мира по фридайвингу, которые привлекают все больше внимания.

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Занятия фридайвингом сопровождаются повышенным риском и требуют соответствующих мер безопасности. Тренировки спортсменов сложны и при неправильном выполнении могут угрожать жизни и здоровью.

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Спортсмены работают над повышением выносливости, гибкости, над выработкой экономичной техники движений, учатся справляться с гипоксией, для контроля дыхания используют техники йоги.

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