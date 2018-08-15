Родственники сделали необычное фото в виде семейного древа

Пользователь Reddit опубликовал забавный снимок, на котором поместились все его родственники, причем в правильном порядке — начиная от бабушки с дедушкой и заканчивая самыми младшими членами семьи.

Современное (и, кстати, очень удобное) генеалогическое древо удалось воссоздать благодаря 3-этажному домику у озера, который принадлежит старшим членам семьи и где вся семья часто проводит время.

Специально к 60-й годовщине брака бабушки и дедушки, родственники решили сделать памятное фото, которое бы иллюстрировало их семейные узы.

Они заранее сделали футболки разных цветов с инициалами глав семей. В итоге, на снимке отчетливо можно проследить как создавались родственные связи и семья становилась больше.