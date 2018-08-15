60 years ago the couple at top said I Do. from r/BeAmazed
Родственники сделали необычное фото в виде семейного древа
И это очень хорошая идея.
И это очень хорошая идея.
Пользователь Reddit опубликовал забавный снимок, на котором поместились все его родственники, причем в правильном порядке — начиная от бабушки с дедушкой и заканчивая самыми младшими членами семьи.
Современное (и, кстати, очень удобное) генеалогическое древо удалось воссоздать благодаря 3-этажному домику у озера, который принадлежит старшим членам семьи и где вся семья часто проводит время.
Они заранее сделали футболки разных цветов с инициалами глав семей. В итоге, на снимке отчетливо можно проследить как создавались родственные связи и семья становилась больше.
Читайте также: Как найти самых далеких предков и составить свою родословную