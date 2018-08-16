Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Германии продемонстрировали карту с российским Крымом
Крушения мостов: самые известные случаи
Валерия и Иосиф Пригожин обустраивают в доме детскую
В разных странах мира больше не хотят видеть туристов
Муж 32-летней Елизаветы Боярской стал копией Брэда Питта
Почему Мадонна — это настоящий рок-н-роллГлавной певице мира исполняется 60 лет
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
Семенович и Панкратов-Черный играют мужа и жену
Ни о какой нормальной семье речи быть не могло: Друзья Петросяна
В Сети раскритиковали имя дочки Кудрявцевой
Танцы под «Хуторянку»: что попало на видео со свадьбы Поклонской
О смерти знаменитой актрисы узнали спустя 5 мес.
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Не надо так: 6 ошибок в оформлении маленькой кухни
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16В Италии обрушился автомобильный мост
13:38 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Найден новый фрагмент Берлинской стены

Городской совет уже готовит документы, чтобы он получил соответствующий охранный статус.

Ранее неизвестный участок Берлинской стены был обнаружен летом 2018 года в жилом квартале северо-западного Берлина.

Еще в июне несколько местных жителей во время пешеходной экскурсии обратили внимание на 20-метровый бетонный забор, покрытый граффити. Разросшиеся кусты и молодые деревья надежно скрывали его от взоров прохожих.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Выхода нет: Берлинская стена и искусство ХХ века

В середине августа член городского совета Ефраим Готе, а также Фонд Берлинской стены подтвердили, что найденный фрагмент ограждения действительно является уцелевшим участком Берлинской стены.

Берлинская стена служила укреплённой государственной границей Германской Демократической Республики с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Она разделяла западную и восточную части города и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяжённость стены составляла 155 км.

В 2010 году в Берлине торжественно открылся мемориальный комплекс, посвященный Берлинской стене. Дата сооружения стены традиционно отмечается в Германии политиками, посещающими Мемориал в память о погибших, пытавшихся попасть из Восточного Берлина в Западный.

Городской совет уже готовит документы, чтобы найденный участок Берлинской стены получил соответствующий охранный статус.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему Мадонна — это настоящий рок-н-ролл
69-летняя пенсионерка из Бразилии мотивирует на занятия спортом
Украина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФ
Всегда недовольная: почему Мадонна — это настоящий рок-н-ролл
Кремль не считает идею изъятия доходов «прогрессивным» налогом
Зачем Путину визит на свадьбу главы австрийского МИД?
Шумахера перевезли в Испанию: что с ним сейчас происходит?
Ученые обнаружили самое быстрое существо на планете
Сможет ли сознание человека существовать вне тела
Спорт
Суперкубок на крохотном стадионе — шикарная идея УЕФА «Реал Мадрид» и «Атлетико» сыграли на 13-тысячной «А. Ле Кок Арене»
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории. И он обрел новую жизнь.
Авто
Renault рассекретила «внедорожный» Logan Презентация автомобилей из серии Stepway, в которую, помимо «Логана», войдут кроссовер Sandero и грузопассажирский Dokker, состоится на Московском автомобильном салоне
Кино
72-летнего Петросяна «отправили» на шоу «Холостяк» Резидент Comedy Club Тимур Родригез прочит юмористу статус нового героя популярного шоу
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
За здоровьем и за праздником: куда поехать в России в бархатный сезон
Леди
Как выглядят молодые мужья звезд, которые старше 40 лет (фото) Климова, Кудрявцева и другие знаменитости выбирают мужчин моложе себя.
Дети
Ляйсан Утяшева умилила соцсети фотографией с дочкой Спортсменка проводит время с 3-летней Софией
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь