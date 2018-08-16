Найден новый фрагмент Берлинской стены

Ранее неизвестный участок Берлинской стены был обнаружен летом 2018 года в жилом квартале северо-западного Берлина.
Еще в июне несколько местных жителей во время пешеходной экскурсии обратили внимание на 20-метровый бетонный забор, покрытый граффити. Разросшиеся кусты и молодые деревья надежно скрывали его от взоров прохожих.
В середине августа член городского совета Ефраим Готе, а также Фонд Берлинской стены подтвердили, что найденный фрагмент ограждения действительно является уцелевшим участком Берлинской стены.
Берлинская стена служила укреплённой государственной границей Германской Демократической Республики с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Она разделяла западную и восточную части города и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяжённость стены составляла 155 км.
В 2010 году в Берлине торжественно открылся мемориальный комплекс, посвященный Берлинской стене. Дата сооружения стены традиционно отмечается в Германии политиками, посещающими Мемориал в память о погибших, пытавшихся попасть из Восточного Берлина в Западный.
Городской совет уже готовит документы, чтобы найденный участок Берлинской стены получил соответствующий охранный статус.