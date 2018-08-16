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16:00 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Скейтборд спас американского школьника от удара молнии

Он чудом выжил благодаря счастливому случаю.

13-летний Джозайя Уайдмен из Аризоны возвращался домой через парк, когда начался сильный дождь. И уже буквально через пару секунд в подростка ударила молния. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.

Во время загрузки произошла ошибка.

От мощного удара подростка подбросило в воздух, а очнулся он уже в больнице. Джозайя вспомнил, что ощутил сильный взрыв, затем все вокруг потемнело, и он потерял сознание. Он провел в коме три дня.

По заключениям медиков, в момент удара молнии его сердце остановилось на целую минуту. Кроме того, у подростка было сотрясение мозга, трещина в черепе, ожоги и небольшая потеря памяти. Тем не менее, Джозайя чудом остался жив и, можно сказать, отделался очень легко.

Врачи и родители счастливчика уверены, что его жизнь спас скейтборд, который он нес в руках. По их мнению, металлические части на доске заземлили разряд и он ушел в землю.

После недельного лечения в больнице Джозайя благополучно вернулся домой, где будет восстанавливаться еще две недели. Сейчас он уже чувствует себя гораздо лучше и с удовольствием раздает интервью журналистам.

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