Скейтборд спас американского школьника от удара молнии
Он чудом выжил благодаря счастливому случаю.
Он чудом выжил благодаря счастливому случаю.
13-летний Джозайя Уайдмен из Аризоны возвращался домой через парк, когда начался сильный дождь. И уже буквально через пару секунд в подростка ударила молния. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.
От мощного удара подростка подбросило в воздух, а очнулся он уже в больнице. Джозайя вспомнил, что ощутил сильный взрыв, затем все вокруг потемнело, и он потерял сознание. Он провел в коме три дня.
По заключениям медиков, в момент удара молнии его сердце остановилось на целую минуту. Кроме того, у подростка было сотрясение мозга, трещина в черепе, ожоги и небольшая потеря памяти. Тем не менее, Джозайя чудом остался жив и, можно сказать, отделался очень легко.
После недельного лечения в больнице Джозайя благополучно вернулся домой, где будет восстанавливаться еще две недели. Сейчас он уже чувствует себя гораздо лучше и с удовольствием раздает интервью журналистам.