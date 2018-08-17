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15:13 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Гигантский ковер из живых цветов появился в центре Брюсселя

В столице Бельгии начался традиционный красочный фестиваль.

Источник: Reuters

Площадь Гран-Плас в Брюсселе превратилась в яркий цветочный ковер. Размер живого полотна составляет 24 на 75 метров и занимает площадь 1800 квадратных метров.

Источник: Reuters

В этом году ковер из цветов посвящен мексиканской культуре. На нем изобразили сцены и символы из региона Гуанахуато, известного своей богатой цветочной культурой и традициями.

Источник: Reuters

Красочный фестиваль «Flower Carpet» («Ковер из цветов») проходит каждые два года, начиная с 1971-го.

Гигантское полотно собирают более 100 опытных садоводов и волонтеров всего лишь за семь часов. В общей сложности для создания ковра используется более 500 тысяч цветов: это бегонии, георгины, травы и кора.
Источник: Reuters

В этом году мероприятие усложняется из-за сильной жары, но волонтеры регулярно поливают растения и следят за их состоянием.

Источник: Reuters

Цветочный фестиваль продлится в Брюсселе до 19 августа.

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Гран-Плас, Брюссель
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