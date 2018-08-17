Гигантский ковер из живых цветов появился в центре Брюсселя
В столице Бельгии начался традиционный красочный фестиваль.
В столице Бельгии начался традиционный красочный фестиваль.
Площадь
В этом году ковер из цветов посвящен мексиканской культуре. На нем изобразили сцены и символы из региона Гуанахуато, известного своей богатой цветочной культурой и традициями.
Красочный фестиваль «Flower Carpet» («Ковер из цветов») проходит каждые два года, начиная с 1971-го.
В этом году мероприятие усложняется
Цветочный фестиваль продлится в Брюсселе до 19 августа.