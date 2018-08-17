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19:06 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Бывший веган похудел на 54 килограмма, поедая сырое мясо

Теперь он приобщает к своей диете родных и знакомых.

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26-летний Эндрю Граф из Техаса стал ярым поклонником сыроедения, но не овощей и фруктов, а мяса. Самое интересное, что к такой необычной диете он пришел после нескольких месяцев веганства.

Эксперименты с едой Эндрю начал несколько лет назад, когда весил 135 килограммов и никак не мог сбросить вес. Молодой человек занимался спортом и сидел на разных популярных диетах, но килограммы не уходили, а самочувствие ухудшалось.

Однажды Граф полностью отказался от животных продуктов и стал веганом. Однако в таком состоянии он продержался всего три месяца — вес никуда не делся, зато прибавились проблемы с кишечником и быстрая утомляемость.

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Отчаявшись, он решил попробовать питаться только мясом. Сначала Граф его готовил, но потом решил попробовать есть в сыром виде. И ему понравилось. В итоге, за несколько месяцев Эндрю сбросил 54 килограмма, да и в целом стал чувствовать себя гораздо лучше.

Сейчас он питается только сырым мясом, костным мозгом, фаршем и печенью. И настолько доволен своим состоянием, что пытается подсадить на суровую диету и своих родных.

Молодой человек отмечает, что из-за специфической еды сталкивался с проблемами с кишечником, неприятным запахом изо рта и сыпью, но все равно уверен, что сырое мясо — идеальная для него еда.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бывший веган похудел на 54 килограмма, поедая сырое мясо
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