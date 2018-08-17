В Петербурге вместо памятника французскому зодчему установили статую шотландского химика

В 2011 году в Александровском парке Санкт-Петербурга установили скульптурную группу «Зодчие», изображающую известных архитекторов, работавших над зданиями города. Среди них был и знаменитый французский зодчий Жан-Франсуа Тома де Томон. Именно по его проекту был перестроен Большой театр, а также создано здание Биржи на стрелке Васильевского острова.

Однако спустя семь лет внезапно выяснилось, что вместо фигуры французского архитектора в Александровском саду стоит памятник шотландскому ученому-химику Томасу Томсону, который, конечно же, никакого отношения к Санкт-Петербургу не имеет.

На то, что Тома де Томон выглядит совсем иначе, обратил внимание историк архитектуры Кирилл Пастернак. И, как оказалось, во всем виноват интернет.

Как это ни странно, у умершего в начале 19 века зодчего совсем не осталось портретов, поэтому кто-то проиллюстрировал его статью в Википедии изображением знаменитого шотландца.

Как только открылась правда, автор памятника скульптор Александр Таратынов признал свою ошибку, ведь информацию о французском архитекторе действительно черпал из Сети.

Неправильную скульптуру Таратынов готов переделать. Но поскольку настоящего Тома де Томона никто не видел — придется включить фантазию и выдумать его самому.