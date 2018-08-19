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15:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник «дополнил» реальность, дорисовав детали карандашом

Известный иллюстратор и фотограф создал проект «Карандаш/камера».

35-летний Бен Гейне из Брюсселя стал известным благодаря карандашным эскизам, которыми он «дополняет» реальность.

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Художник создает скетчи, «вписывая» их в архитектуру различных мест. На одном фото ангел смотрит на храм Василия Блаженного в Москве, на другом головы людей в толпе превращаются в смайлики.

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Бен Гейне много путешествует и пользуется этой возможностью, чтобы создавать новые работы.

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Но иногда он «дополняет» реальность просто у себя дома, дорисовывая смешные фигурки в ванной или на рабочем столе.

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Бен попробовал себя во многих сферах. Он не только иллюстратор и фотограф, но и музыкальный продюсер. Кроме того, он сам играет на фортепиано и барабанах. По образованию Гейне — журналист. Проект «Карандаш/камера» он начал в 2010 году.

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