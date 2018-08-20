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17:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Дайвер прокатился на китовой акуле и был арестован

Закон запрещает прикасаться к редким морским существам.

Любитель подводного плавания был арестован в Индонезии после того как сфотографировался верхом на китовой акуле.

Группа дайверов ныряла в заливе Чендравасих, когда увидела представительницу крупнейшего вида акул. Трое аквалангистов уцепились за нее, один из них взобрался животному на спину.

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После того, как они разместили фотографии в соцсетях, возмущенные защитники окружающей среды пожаловались властям.

Китовая акула находится под угрозой исчезновения. Закон запрещает дайверам прикасаться к морским существам.

Аквалангист, сфотографировавшийся верхом на акуле, оказался местным бизнесменом.

Китовая акула — редкий вид, численность которого в последние десятилетия постоянно сокращается. Долгое время ее добывали и употребляли в пищу в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Сейчас промысел китовой акулы запрещен. Тем не менее браконьеры остаются для нее главной угрозой.

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