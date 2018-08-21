Девушка за год собрала гигантский пазл из 18 тысяч частей (фото)

Пользователь Reddit под ником Suckitupbuttercuplol опубликовала на ресурсе свое фото на фоне огромного пазла, и с гордостью сообщила, что наконец-то закончила головоломку, состоящую из 18 тысяч частей. Девушка отметила, что на это у нее ушел год.

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Другие пользователи в комментариях заметили, что на огромной картине, изображающей закат, деревья, цветы и птиц, не хватает одной детали. Некоторые стали шутить, что за своей спиной девушка прячет и другие отсутствующие части пазла.

Но, по словам девушки, за целый год она потеряла только эту одну-единственную деталь, которую случайно проглотил ее маленький сын.