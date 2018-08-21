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10:53 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Девушка за год собрала гигантский пазл из 18 тысяч частей (фото)

За это время она потеряла лишь одну деталь.

Пользователь Reddit под ником Suckitupbuttercuplol опубликовала на ресурсе свое фото на фоне огромного пазла, и с гордостью сообщила, что наконец-то закончила головоломку, состоящую из 18 тысяч частей. Девушка отметила, что на это у нее ушел год.

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Другие пользователи в комментариях заметили, что на огромной картине, изображающей закат, деревья, цветы и птиц, не хватает одной детали. Некоторые стали шутить, что за своей спиной девушка прячет и другие отсутствующие части пазла.

Но, по словам девушки, за целый год она потеряла только эту одну-единственную деталь, которую случайно проглотил ее маленький сын.

Она также отметила, что собирала гигантскую картину на полу частями, которые позже соединяла в одно полотно прямо на стене.

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