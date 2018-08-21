A year and 18,000 pieces later.... https://t.co/EWB0uLmavO pic.twitter.com/IIxnsuQky5— Daily Pictures (@getyerfix) August 20, 2018
Девушка за год собрала гигантский пазл из 18 тысяч частей (фото)
За это время она потеряла лишь одну деталь.
За это время она потеряла лишь одну деталь.
Пользователь Reddit под ником Suckitupbuttercuplol опубликовала на ресурсе свое фото на фоне огромного пазла, и с гордостью сообщила, что
Другие пользователи в комментариях заметили, что на огромной картине, изображающей закат, деревья, цветы и птиц, не хватает одной детали. Некоторые стали шутить, что за своей спиной девушка прячет и другие отсутствующие части пазла.
Но, по словам девушки, за целый год она потеряла только эту
Она также отметила, что собирала гигантскую картину на полу частями, которые позже соединяла в одно полотно прямо на стене.