Британец нашел старинные фото внутри приобретенного на барахолке ящика

70-летний художник Грег Пэк из английского Эссекса сделал необычное приобретение, которое заинтересовало множество людей по всему миру. Дело в том, что на барахолке Пэк купил старый деревянный ящик, внутри которого обнаружил стеклянные пластины с негативами фотографий, сделанными в начале XX века.

К большому удивлению британца, негативы были в полном порядке, хотя со временем должны были выцвести. Мужчина сфотографировал изображения с пластин на свой телефон, а потом превратил их в привычные снимки. Так стало понятно, что на фотографиях была изображена семья: родители, дети и более пожилые родственники.

Кроме того, на дне ящика была найдена записка с названием разных мест, которые были написаны на английском и французском языках.

Эти снимки опубликовал в Twitter сын Грэга Скотт Пэк. Всего за сутки его пост с таинственной находкой привлек внимание более чем ста тысяч человек. Пользователи даже решили провести свое собственное расследование. Одни начали поиски мест с записки, другие изучали детали и предметы на фото.

В ходе сопоставления всех обнаруженных факторов стало понятно, что снимки были сделаны в Англии и на них изображена английская семья.

По униформе солдата и женским платьям пользователи также определили период, когда были сделаны фото — с 1903 по 1914 годы. Расследование продолжается.