«Найди змею». Пользователям Сети предложили разгадать необычную головоломку
Почти никто не справился с загадкой.
Почти никто не справился с загадкой.
В сообществе ловцов змей из австралийского штата Квинсленд Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 на Facebook появилось интересное фото. На снимке изображены два стула, а вот подпись к ним была интригующая.
Найди змею! Этот нахальный парень был пойман сегодня в одном из домов Нидерри. Дополнительные очки тому, кто определит, что это за вид.
Подписчики с энтузиазмом принялись искать змею на фото, но получилось не у всех. Точнее, почти у всех не получилось.
Люди ломали голову и оставляли комментарии, напоминающие крик отчаяния.
Специалисты также отметили, что на фото — коричневая бойга. Это ядовитая змея, но для человека она не опасна.
«Коричневая бойга — ночной вид, который обычно прячется в течение дня, чтобы не попадаться на глаза дневным хищникам. Сейчас ее могут съесть практически все — от птиц до муравьев», — пояснили австралийские ловцы.
Спасатели также уточнили, что змейка была поймана и отпущена на волю. Вреда она никому не причинила.