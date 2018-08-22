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17:34 (мск), источник: Новости Mail.Ru

«Найди змею». Пользователям Сети предложили разгадать необычную головоломку

Почти никто не справился с загадкой.

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В сообществе ловцов змей из австралийского штата Квинсленд Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 на Facebook появилось интересное фото. На снимке изображены два стула, а вот подпись к ним была интригующая.

Найди змею! Этот нахальный парень был пойман сегодня в одном из домов Нидерри. Дополнительные очки тому, кто определит, что это за вид.

Подписчики с энтузиазмом принялись искать змею на фото, но получилось не у всех. Точнее, почти у всех не получилось.

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Люди ломали голову и оставляли комментарии, напоминающие крик отчаяния.

В итоге ловцы решили сжалиться над подписчиками и указали, что крошечная змея обвила дальнюю ножку правого стула.

Специалисты также отметили, что на фото — коричневая бойга. Это ядовитая змея, но для человека она не опасна.

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«Коричневая бойга — ночной вид, который обычно прячется в течение дня, чтобы не попадаться на глаза дневным хищникам. Сейчас ее могут съесть практически все — от птиц до муравьев», — пояснили австралийские ловцы.

Спасатели также уточнили, что змейка была поймана и отпущена на волю. Вреда она никому не причинила.

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