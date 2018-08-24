Мэр из США забыл сменить аккаунт и написал благодарность самому себе

Мэр американского города Хобокен в штате Нью-Джерси Рави Бхалла попал в неловкую ситуацию. После того как в городе случилась авария, жители некоторых домов остались без воды.

Бхалла помогал им чем мог. На Facebook он даже опубликовал фотоотчет, согласно которому сам лично ходил по квартирам, раздавал людям питьевую воду и информировал их о состоянии дел.

Хорошее дело не осталось незамеченным: под постом стали появляться поддерживающие комментарии. Но тут случилось неожиданное — мэр города от своего имени написал себе благодарность.

Пользователи решили, что политик просто забыл сменить аккаунт и по ошибке опубликовал хвалебное послание себе самому.

Вскоре комментарий был удален, а пресс-служба мэра заявила, что слова благодарности были написаны не политиком, а его братом Амардипом Сингх.

Правда, было уже поздно. Снимок экрана со злосчастным комментарием распространился по Сети. Его также перепостил другой политик Майкл Дефаско, который проиграл Бхаллу на выборах мэра. Он заметил, что фейковые комментарии и черный пиар — это неотъемлемая часть политической кампании его оппонента.