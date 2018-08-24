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13:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Мэр из США забыл сменить аккаунт и написал благодарность самому себе

Правда, потом переложил вину на брата.

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Мэр американского города Хобокен в штате Нью-Джерси Рави Бхалла попал в неловкую ситуацию. После того как в городе случилась авария, жители некоторых домов остались без воды.

Бхалла помогал им чем мог. На Facebook он даже опубликовал фотоотчет, согласно которому сам лично ходил по квартирам, раздавал людям питьевую воду и информировал их о состоянии дел.

Во время загрузки произошла ошибка.Провел вечер, стучась в двери дома 70 по улице Адамс, раздавая бутылки с водой и рассказывая жильцам о текущей обстановке. SUEZ (местная компания, снабжающая город водой) сообщает, что воду включат через два-три часа.

Хорошее дело не осталось незамеченным: под постом стали появляться поддерживающие комментарии. Но тут случилось неожиданное — мэр города от своего имени написал себе благодарность.

Пользователи решили, что политик просто забыл сменить аккаунт и по ошибке опубликовал хвалебное послание себе самому.

Мэр Бхалла, спасибо, что помогаете пострадавшим от проблем с водоснабжением в Хобокене, но есть одно предложение. В следующий раз подождите, пока появится настоящая обратная связь от жителей, прежде чем будете выдумывать ее сами.
Вскоре комментарий был удален, а пресс-служба мэра заявила, что слова благодарности были написаны не политиком, а его братом Амардипом Сингх.

Правда, было уже поздно. Снимок экрана со злосчастным комментарием распространился по Сети. Его также перепостил другой политик Майкл Дефаско, который проиграл Бхаллу на выборах мэра. Он заметил, что фейковые комментарии и черный пиар — это неотъемлемая часть политической кампании его оппонента.

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