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15:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Созданы украшения для людей с крепкими нервами (фото)

И стоят они немало.

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Скульптор из Киева Полина Вербицкая создает нетрадиционную бижутерию, которая может не столько украсить владельца, сколько напугать окружающих.

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Серьги в форме ушей, глаза-пуговицы и прочие натуралистичные «части тела» напоминают реквизит для фильмов ужасов.

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Стоят такие украшения немало. К примеру, за браслет из «зубов» придется выложить 48 долларов, а за колье, из которого торчат «отрезанные» пальцы, все 120.

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Бижутерия Полины пользуется популярностью — ее покупают в основном в качестве подарков для модниц с крепкими нервами.

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