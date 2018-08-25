Созданы украшения для людей с крепкими нервами (фото)

Скульптор из Киева Полина Вербицкая создает нетрадиционную бижутерию, которая может не столько украсить владельца, сколько напугать окружающих.

Серьги в форме ушей, глаза-пуговицы и прочие натуралистичные «части тела» напоминают реквизит для фильмов ужасов.

Стоят такие украшения немало. К примеру, за браслет из «зубов» придется выложить 48 долларов, а за колье, из которого торчат «отрезанные» пальцы, все 120.

Бижутерия Полины пользуется популярностью — ее покупают в основном в качестве подарков для модниц с крепкими нервами.