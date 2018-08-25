Созданы украшения для людей с крепкими нервами (фото)
И стоят они немало.
И стоят они немало.
Скульптор из Киева Полина Вербицкая создает нетрадиционную бижутерию, которая может не столько украсить владельца, сколько напугать окружающих.
Серьги в форме ушей,
Стоят такие украшения немало. К примеру, за браслет из «зубов» придется выложить 48 долларов, а за колье, из которого торчат «отрезанные» пальцы, все 120.
Бижутерия Полины пользуется популярностью — ее покупают в основном в качестве подарков для модниц с крепкими нервами.
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